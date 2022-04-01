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Косторная выступит в ледовом шоу Плющенко «Союз чемпионов»

Косторная выступит в ледовом шоу Плющенко «Союз чемпионов»
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Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная выступит в ледовом шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Союз чемпионов», которое пройдет 16 апреля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

Косторная тренировалась в академии Плющенко в сезоне-2020/2021, после чего вернулась в группу Этери Тутберидзе, откуда уже успела перейти в ЦСКА к Елене Буяновой. Ранее сообщалось, что в шоу «Союз чемпионов» выступит ещё одна бывшая подопечная Плющенко — серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Трусова.

Кроме того, в ледовом представлении выступят олимпийские чемпионы Аделина Сотникова, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Александра Степанова и Иван Букин, Александр Плющенко.

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