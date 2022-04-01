Никита Кацалапов высказался о возможной реакции ISU на его участие в концерте в «Лужниках»

Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, ответил на вопрос о возможной негативной реакции Международного союза конькобежцев (ISU) на его участие в митинге-концерте в «Лужниках», приуроченном к дате присоединения Крыма к России.



Ранее по этой причине Международная федерация плавания (FINA) открыла дисциплинарное дело против двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова.



«Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Наверное, опасения насчёт карьеры есть, если они могут что-то плохое в нашу сторону сделать. Но мы об этом особо не думали. Честно говоря, я даже не знал про эту ситуацию», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

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