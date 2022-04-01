«Вы думаете, можно строить планы?» Елизавета Туктамышева — о продолжении карьеры

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании 25-летняя Елизавета Туктамышева высказалась о возможности продолжить карьеру.

«Вы думаете, можно строить планы? Ха-ха-ха, нет. Я живу сегодняшним днём. Планы невозможно строить», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

На фоне ситуации на Украине российские фигуристы отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от участия в чемпионате мира и других турнирах под эгидой ISU.

Туктамышева была первой запасной в составе сборной России в сезоне-2021/2022 и могла выступить на первенстве планеты, так как сильнейшие зачастую отказываются от участия в чемпионате мира после Олимпиады.