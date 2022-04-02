Медведева выступила в образе гейши, Щербакова примерила роль ангела. Фото фестиваля

1 апреля в Москве на льду «Мегаспорт Арена» прошёл фестиваль «Влюблённые в фигурное катание».
Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании 25-летняя Елизавета Туктамышева высказалась о возможности продолжить карьеру.
«Вы думаете, можно строить планы? Ха-ха-ха, нет. Я живу сегодняшним днём. Планы невозможно строить», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.
На фоне ситуации на Украине российские фигуристы отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от участия в чемпионате мира и других турнирах под эгидой ISU.
Лучшие кадры с фестиваля «Влюблённые в фигурное катание» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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