Ученица Плющенко Вероника Жилина пропустит первенство России старшего возраста
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Ученица академии Евгения Плющенко, российская фигуристка Вероника Жилина не выступит на первенстве России — 2022 старшего возраста, который пройдёт в Великом Новгороде с 1 по 5 апреля.
Свои короткие программы девушки представят сегодня, 2 апреля. Произвольные программы запланированы на завтра, 3 апреля.
Сезон-2021/2022 Жилина начала с победы на этапе юниорской серии Гран-при в Словакии, но затем получила травму и на первенстве России среди юниоров заняла только 12-е место. На первенстве Москвы среди девушек старшей группы Вероника заняла второе место. Лучшую в сезоне сумму за два выступления (216,92) Жилина набрала в Словакии.
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