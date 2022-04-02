Ученица Плющенко Вероника Жилина пропустит первенство России старшего возраста

Ученица академии Евгения Плющенко, российская фигуристка Вероника Жилина не выступит на первенстве России — 2022 старшего возраста, который пройдёт в Великом Новгороде с 1 по 5 апреля.

Свои короткие программы девушки представят сегодня, 2 апреля. Произвольные программы запланированы на завтра, 3 апреля.

Сезон-2021/2022 Жилина начала с победы на этапе юниорской серии Гран-при в Словакии, но затем получила травму и на первенстве России среди юниоров заняла только 12-е место. На первенстве Москвы среди девушек старшей группы Вероника заняла второе место. Лучшую в сезоне сумму за два выступления (216,92) Жилина набрала в Словакии.

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