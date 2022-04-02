Украинские фигуристы собирают деньги на тренировки на платформе GoFundMe

Украинский танцевальный дуэт Мария Голубцова и Кирилл Белобров создали страницу на платформе GoFundMe, чтобы собрать деньги на тренировки, постановку программ и пошив костюмов. Пара вынуждена была переехать из Киева в Оберстдорф (Германия), чтобы иметь возможность тренироваться, однако денег на оплату льда у молодых спортсменов нет. 21-летние Голубцова и Белобров мечтают выступить на Олимпийских играх 2026 года.
«Наше детство, юность, а теперь и взрослая жизнь неразрывно связаны с профессиональным спортом. Будучи преданы фигурному катанию, мы прилагали немалые физические усилия, настойчивость, целеустремлённость, преследуя свои мечты, ставя цели и добиваясь результатов. Мы стали одной из лучших танцевальных пар на родине. Сейчас у нас нет возможности тренироваться и готовиться к новому сезону там, так как мы покинули свой дом и временно базируемся в Оберстдорфе. Здесь у нас есть возможность тренироваться, но у нас нет финансовых средств, чтобы оплачивать лёд и тренировки. Наши родители потеряли работу и были вынуждены бежать из страны», — пишет Белобров на странице GoFundMe.
Фигуристы – четырёхкратные призёры чемпионата Украины. На чемпионате Европы 2022 года они заняли 17-е место. За два дня собрано € 560 из € 30 тыс.
- 2 апреля 2022
-
18:21
-
15:04
-
14:10
-
09:40
- 1 апреля 2022
-
23:20
-
22:57
-
21:59
-
21:44
-
21:34
-
21:17
-
20:54
-
20:36
-
19:46
-
19:36
-
19:22
-
19:11
-
18:42
-
15:27
-
14:30
-
13:30
-
13:15
-
12:49
-
09:40
-
00:35
-
00:17
- 31 марта 2022
-
23:50
-
22:43
-
22:26
-
20:53
-
20:39
-
20:16
-
20:02
-
19:54
-
19:16
-
18:45