Украинские фигуристы собирают деньги на тренировки на платформе GoFundMe

Украинский танцевальный дуэт Мария Голубцова и Кирилл Белобров создали страницу на платформе GoFundMe, чтобы собрать деньги на тренировки, постановку программ и пошив костюмов. Пара вынуждена была переехать из Киева в Оберстдорф (Германия), чтобы иметь возможность тренироваться, однако денег на оплату льда у молодых спортсменов нет. 21-летние Голубцова и Белобров мечтают выступить на Олимпийских играх 2026 года.

«Наше детство, юность, а теперь и взрослая жизнь неразрывно связаны с профессиональным спортом. Будучи преданы фигурному катанию, мы прилагали немалые физические усилия, настойчивость, целеустремлённость, преследуя свои мечты, ставя цели и добиваясь результатов. Мы стали одной из лучших танцевальных пар на родине. Сейчас у нас нет возможности тренироваться и готовиться к новому сезону там, так как мы покинули свой дом и временно базируемся в Оберстдорфе. Здесь у нас есть возможность тренироваться, но у нас нет финансовых средств, чтобы оплачивать лёд и тренировки. Наши родители потеряли работу и были вынуждены бежать из страны», — пишет Белобров на странице GoFundMe.

Фигуристы – четырёхкратные призёры чемпионата Украины. На чемпионате Европы 2022 года они заняли 17-е место. За два дня собрано € 560 из € 30 тыс.