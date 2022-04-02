Фигурист Морис Квителашвили подвёл итоги олимпийского сезона

Грузинский фигурист Морис Квителашвили, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, подвёл итоги сезона-2021/2022.
На Олимпиаде Морис занял 10-е место, на чемпионате мира стал четвёртым, а на первенстве континента – шестым.
«Вот и закончился сезон-2021/2022, который был невероятно насыщенным и интересным. Каждый сезон по-своему незабываем, но олимпийский сезон всегда особенный. Нашей сборной, кроме завоёванных индивидуальных лицензий по всем дисциплинам, представилась возможность впервые в истории Грузии выступать в командных соревнованиях на Олимпиаде-2022, и это главная особенность этого сезона, учитывая достойное выступление каждого члена команды.
Что касается личных впечатлений и ощущений, то хочется отметить, что сезон был очень ярким и особенным. В этом сезоне мне посчастливилось насладиться успешными выступлениями на важных для меня стартах, быть выбранным лучшим спортсменом года в зимних видах спорта, быть флагоносцем на Олимпийских играх — 2022, завоевать лицензии на следующий чемпионат мира. Таких незабываемых моментов было очень много!
В связи с этим хочу поблагодарить большое количество причастных людей к этим незабываемым событиям, в частности, моих уважаемых родителей, тренеров, друзей фигуристов, команду спортсменов Грузии, болельщиков на трибунах и в соцсетях», — написал Квителашвили в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Мориса Квителашвили.
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