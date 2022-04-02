Танцоры Каташинские: за Медведевой приятно наблюдать не только как за спортсменкой

Двукратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские, которые в детстве занимались фигурным катанием вместе с Евгенией Медведевой, высказались о её уникальности.
«Перед тем как ребёнок будет заниматься тем или иным видом спорта, он должен пройти просмотр. Многие тренеры не берут детей в спортивные секции, которые не подходят по тем или иным критериям. Женя с детства проявила себя в фигурном катании», — сказал Артемий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
«Катаясь на льду с детства, мы усвоили главный урок, что есть физические данные, которые определяют способность и возможность ребёнка быть успешным. Девочки, которые занимаются фигурным катанием, должны быть лёгкими, выточенными, большим теннисом – приземистые, волейболистки – высокие, с длинными руками.
У Медведевой уникальное строение тела, помимо всего этого, есть харизма, характер, внешние данные. За ней приятно наблюдать не только как за спортсменкой, но и за человеком», — сказала Марина.
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