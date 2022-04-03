Анна Щербакова посетила выставку «Всем по котику» в Москве

Олимпийская чемпионка Игр в Пекине в одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова посетила выставку «Всем по котику», которая проходит в Москве. Мероприятие организовано с целью поиска новых хозяев для кошек из приютов.

У посетителей выставки также есть возможность получить специальную карточку с автографом фигуристки.

«Такие все хорошенькие, ласковые, красивые. Каждый хочет найти свой дом», – сказала Щербакова.

Напомним, Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла. По сумме двух прокатов у неё 255,95 балла.

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