Нэнси Хэмилтон призвала реформировать фигурное катание

Бывшая фигуристка, тренер и бронзовый призёр чемпионата мира 1996 года Нэнси Хэмилтон подвергла критике существующую систему подсчёта очков ISU в статье в издании The Stanford Daily.



Хэмилтон задаётся вопросом: что движет неустанным стремлением продолжать выводить техническое содержание этого вида спорта за рамки здорового женского тела? Ответ, по её мнению, кроется в системе подсчёта очков.



«Существующая система подсчёта очков была разработана для поощрения принятия риска. Начисление очков даже за частично выполненные сложные элементы стимулирует тренировку ранее недостижимых элементов, таких как четверные прыжки. При такой системе можно набрать больше очков за неудачную четверную попытку, чем за безупречное выполнение того же тройного прыжка. В результате получается система, которая придаёт большее значение оценке технических компонентов в сравнении с художественными.



Успех российских фигуристок в четверных прыжках подтолкнул фигуристов по всему миру к тренировке этих почти невозможных элементов. В этой связи художественная оценка выступления отходит на второй план и нуждается в серьёзной реформе. Она оценивает качество самого катания, а как же история, эмоциональное воздействие? Судьи в течение многих лет проявляли грубую небрежность в интерпретации этой оценки, вяло сопоставляя оценку за компоненты с технической оценкой. Это вопиюще и неприемлемо», — пишет Хэмилтон.