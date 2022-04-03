Камила Валиева опубликовала фото с вечеринки с танцовщицей Евой Уваровой
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Олимпийская чемпионка в командном соревновании фигуристов, чемпионка Европы и чемпионка России Камила Валиева поделилась новыми фотографиями в «Телеграме» с подругой танцовщицей Евой Уваровой.
«С моей любимкой», — написала подруга фигуристки в соцсетях.
На мероприятии также присутствовали двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева и экс-фигурист Артём Федорченко.
Камила Валиева приняла участие в шоу «Влюблённые в фигурное катание», которое состоялось в московском Дворце спорта «Мегаспорт» 1 апреля. Показательное выступление Валиевой стало частью программы шоу, в котором также приняли участие другие ведущие российские фигуристы.
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