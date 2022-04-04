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Александр Жулин показал архивное фото с Татьяной Навкой

Александр Жулин показал архивное фото с Татьяной Навкой
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Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин выложил в своих соцсетях старую фотографию. На снимке Жулин сидит рядом с олимпийской чемпионкой 2006 года в танцах на льду (в паре с Романом Костомаровым) Татьяной Навкой. Жулин и Навка были женаты с 2000 по 2010 год.

«Татьяна и два Александра. Уже и не помню точно, какой год...» — подписал он фотографию.

Фото: из личного архива александра жулина

У Жулина и Навки есть дочь Александра. Она родилась в 2000 году.

В любительской карьере Александр Жулин выступал в паре с Майей Усовой, а в профессиональной — с Усовой и с Оксаной Грищук.

Ранее Жулин отреагировал на решение Анны Щербаковой продолжить карьеру.

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