Валиева, Трусова, Щербакова и Тутберидзе получат награды от Мосгордумы

Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, а также заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе будут награждены почётными грамотами от Московской городской думы. Такое решение приняла комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Напомним, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Анна Щербакова завоевала золотую медаль, Александра Трусова — серебряную, Камила Валиева заняла четвёртое место, уступив представительнице Японии Каори Сакамото. Также Валиева завоевала золото в командных соревнованиях.

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