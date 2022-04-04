Алина Загитова: задумываюсь перейти в конный спорт

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в шутку заявила, что задумывается о карьере в конном спорте. Спортсменка поделилась впечатлениями от катания на лошади.
«Сегодня я каталась на лошади, и мне очень понравилось, за исключением одного чиха, но ничего страшного. Я думаю, что так она меня поблагодарила. И я задумываюсь перейти в конный спорт», – сказала Загитова в видео, выложенном в телеграм-канале «Неопознанный».
19-летняя Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также она чемпионка мира 2019 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионка Европы 2018 года.
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