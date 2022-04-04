Татьяна Тарасова оценила слова министра спорта Польши, призвавшего исключить Россию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука, который призвал исключить Россию из мирового спорта. Ранее Бортничук заявил: «Мы за то, чтобы исключить россиян до момента завершения миротворческого процесса и компенсаций Украине изо всех спортивных федераций во главе с Международным олимпийским комитетом, чтобы только после компенсаций Украине они могли вновь претендовать на участие в мировом спорте, спортивных состязаниях».

«А кто их спрашивал? Кто? Странно, когда людей не спрашивают, а они выдают такие перлы!» — цитирует Тарасову «Спорт-экспресс».

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