«Надо уважать зрителей». Алексей Мишин — о матче «Локомотив» — «Спартак» в снегопад

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился мнением касательно споров о целесообразности проведения матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотивом» (0:1) в снегопад.

«Надо уважать зрителя. Футбол, как и фигурное катание, существует не для спортсменов, а для зрителей, поэтому надо уважить зрителей. Я бы заставил играть в любую погоду», — сказал Мишин на «Радио Зенит».

«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте.

Мишин – заслуженный мастер спорта СССР (1969), заслуженный тренер СССР, России, УССР, заслуженный работник физической культуры России (2002), кандидат педагогических наук (1973), профессор (1990), член тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России, тренер сборной команды России по фигурному катанию. Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Дружбы народов, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почётным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

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