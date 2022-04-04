Елизавета Туктамышева охарактеризовала Алексея Мишина

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании 25-летняя Елизавета Туктамышева подчеркнула главные достоинства своего тренера Алексея Мишина.
«Мудрый, умный, понимающий, по крайней мере со мной. Конечно, он бывает строгим в силу своей профессии, но мы всегда стараемся найти компромисс. Мы хорошо понимаем друг друга. Очень рада, что жизнь свела меня с таким великим и прекрасным человеком», — сказала Туктамышева на «Радио Зенит».
На прошедшем недавно Кубке Первого канала в Саранске Елизавета Туктамышева выступала в команде «Время первых», в которой также были Камила Валиева, Евгений Семененко, Александр Самарин, Майя Хромых, Вероника Жилина и Марк Кондратюк (капитан), а также пары Мишина/Галлямов и Павлюченко/Ходыкин. Победу одержала команда «Красная машина», за которую выступили Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Софья Акатьева и Анна Щербакова (капитан), а также пары Тарасова/Морозов и Бойкова/Козловский.
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