«Такой спортсмен — счастье для тренера». Вайцеховская объяснила феномен Кондратюка

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская рассказала, что отличает Марка Кондратюка от других российских фигуристов.

«Смотрю в записи выступление Марка Кондратюка в шоу Авербуха, и вот какая мысль в голову пришла: на протяжении уже большого (по спортивным понятиям) количества лет у немаленькой такой группы очень талантливых российских парней была возможность примерить на себя условный камзольчик первого номера сборной. Это и Макс Ковтун, и Дмитрий Алиев, и Александр Самарин, и Миша Коляда, разумеется, и Женя Семененко. И всем им в этом камзольчике что-то словно мешало, создавало дискомфорт. А Кондратюк абсолютно в этом статусе органичен. Более того, видно, что ему нравится. Отсюда и уверенность прёт, и взаимодействие с публикой/камерой на глазах становится мощнее. «Свадьбу в Малиновке» помните? «Да это же мой гардеробчик!!!»

Такой спортсмен — огромное счастье для тренера, потому что в подобной связке именно он развивает тренера, тянет его за собой, вынуждает постоянно думать и придумывать. Такой же эффект очень хорошо просматривался в связке Юли Липницкой с Этери Тутберидзе — чьей там заслуги перед ОИ-2014 было больше, большой вопрос.

И безумно интересно посмотреть, что будет с Кондратюком дальше», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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