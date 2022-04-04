Американская спортивная пара Калаланг — Джонсон объявила о распаде
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Американская спортивная пара Джессика-Ноэль Калаланг – Брайан Джонсон распалась после заявления партнёра фигуристки о завершении карьеры. Об этом сообщает NBC.
27-летняя Калаланг и 26-летний Джонсон являются трёхкратными серебряными призёрами чемпионата США, победителями и призёрами международных турниров серии ISU Challenger, серебряными призёрами этапа Гран-при Skate America. Тем не менее они никогда не принимали участия в чемпионатах мира или зимних Олимпийских играх.
Во время чемпионата США 2021 года Калаланг сдала положительную допинг-пробу на меклофеноксат, который является запрещённым стимулятором, однако ей удалось доказать, что вещество содержалось в косметике, которую она использовала перед выходом на лёд.
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