Олимпийская чемпионка в командном соревновании фигуристов, чемпионка Европы и чемпионка России Камила Валиева посетила полномочное представительство Татарстана в Москве. Об этом сообщает полпредство Татарстана.



С фигуристкой встретился заместитель премьер-министра Татарстана Равиль Ахметшин. Также на встрече присутствовала мама Камилы Алсу Валиева.



Валиевой вручили памятный знак к 135-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. Заместитель премьер-министра Татарстана поблагодарил спортсменку за достойное представление России на соревнованиях. Ахметшин отметил, что вся страна восхищается её трудолюбием, упорством и силой духа.

Фото: Полпредство Татарстана

Камила Валиева приняла участие в шоу «Влюблённые в фигурное катание», которое состоялось в московском дворце спорта «Мегаспорт» 1 апреля. Показательное выступление Валиевой стало частью программы шоу, в котором также приняли участие другие ведущие российские фигуристы.