Олимпийская чемпионка в командном соревновании фигуристов, чемпионка Европы и чемпионка России Камила Валиева посетила полномочное представительство Татарстана в Москве. Об этом сообщает полпредство Татарстана.
С фигуристкой встретился заместитель премьер-министра Татарстана Равиль Ахметшин. Также на встрече присутствовала мама Камилы Алсу Валиева.
Валиевой вручили памятный знак к 135-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. Заместитель премьер-министра Татарстана поблагодарил спортсменку за достойное представление России на соревнованиях. Ахметшин отметил, что вся страна восхищается её трудолюбием, упорством и силой духа.
Фото: Полпредство Татарстана
Камила Валиева приняла участие в шоу «Влюблённые в фигурное катание», которое состоялось в московском дворце спорта «Мегаспорт» 1 апреля. Показательное выступление Валиевой стало частью программы шоу, в котором также приняли участие другие ведущие российские фигуристы.
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