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Появилось видео с платьем, которое шили для участия Алёны Косторной в чемпионате России

Появилось видео с платьем, которое шили для участия Алёны Косторной в чемпионате России
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Дизайнер Алёна Куклычева поделилась видео с платьем, которое шила для чемпионки Европы российской фигуристки Алёны Косторной к чемпионату России. Видео было размещено в соцсетях дизайнера.

На платье присутствует разряд молнии от плеча к краю юбки.

К сожалению, Санкт-Петербург платье не увидел — Алёна сломала руку и не смогла принять участие в чемпионате России.

В марте 2022 Алёна Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе и перешла в группу Елены Буяновой. Косторная уже уходила от Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко» перед сезоном-2020/2021, но после неудачного выступления в финале Кубка России год назад вернулась. Перед чемпионатом страны, на котором проходил отбор в олимпийскую команду, Косторная сломала руку.

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