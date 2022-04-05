Появилось видео с платьем, которое шили для участия Алёны Косторной в чемпионате России
Поделиться
Дизайнер Алёна Куклычева поделилась видео с платьем, которое шила для чемпионки Европы российской фигуристки Алёны Косторной к чемпионату России. Видео было размещено в соцсетях дизайнера.
На платье присутствует разряд молнии от плеча к краю юбки.
К сожалению, Санкт-Петербург платье не увидел — Алёна сломала руку и не смогла принять участие в чемпионате России.
В марте 2022 Алёна Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе и перешла в группу Елены Буяновой. Косторная уже уходила от Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко» перед сезоном-2020/2021, но после неудачного выступления в финале Кубка России год назад вернулась. Перед чемпионатом страны, на котором проходил отбор в олимпийскую команду, Косторная сломала руку.
Комментарии
- 5 апреля 2022
-
16:27
-
16:14
-
10:31
-
00:00
- 4 апреля 2022
-
23:43
-
23:39
-
20:52
-
20:03
-
19:31
-
18:01
-
17:59
-
17:52
-
17:45
-
17:35
-
15:17
-
13:08
-
12:26
-
11:55
-
09:17
- 3 апреля 2022
-
21:14
-
20:27
-
17:50
-
16:44
-
15:48
- 2 апреля 2022
-
22:09
-
20:02
-
19:45
-
19:04
-
18:21
-
15:04
-
14:10
-
09:40
- 1 апреля 2022
-
23:20
-
22:57
-
21:59
Партнерский контент