Появилось видео с платьем, которое шили для участия Алёны Косторной в чемпионате России

Дизайнер Алёна Куклычева поделилась видео с платьем, которое шила для чемпионки Европы российской фигуристки Алёны Косторной к чемпионату России. Видео было размещено в соцсетях дизайнера.



На платье присутствует разряд молнии от плеча к краю юбки.

К сожалению, Санкт-Петербург платье не увидел — Алёна сломала руку и не смогла принять участие в чемпионате России.



В марте 2022 Алёна Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе и перешла в группу Елены Буяновой. Косторная уже уходила от Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко» перед сезоном-2020/2021, но после неудачного выступления в финале Кубка России год назад вернулась. Перед чемпионатом страны, на котором проходил отбор в олимпийскую команду, Косторная сломала руку.