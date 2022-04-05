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Анна Щербакова поделилась видео с тренировки в зале

Анна Щербакова поделилась видео с тренировки в зале
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании, россиянка Анна Щербакова в своём телеграм-канале поделилась видео с тренировки в зале.

На видео олимпийская чемпионка выполняет серию прыжков.

Напомним, Анна Щербакова, как и другие российские спортсмены, не приняла участия в чемпионате мира, который состоялся в Монпелье, после того как Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от международных соревнований. В женском одиночном катании золото завоевала японка Каори Сакамото.

Анна Щербакова была капитаном команды «Красная машина» на прошедшем Кубке Первого канала. Команда под её руководством сумела одержать победу в соревновании. Капитаном другой команды «Время первых» был Марк Кондратюк.

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