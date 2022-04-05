Фигурист группы Тутберидзе выиграл юношеское первенство России

Российский фигурист Арсений Федотов выиграл юношеское первенство России по фигурному катанию, которое сейчас проходит в Великом Новгороде.



Воспитанник группы Этери Тутберидзе стал лучшим в категории «Юноши, старшая группа». Федотов выиграл соревнования, в сумме набрав 240,53 балла. Ученик Тутберидзе победил и в короткой, и в произвольной программе.



Второе место у представителя СПб СШОР Фёдора Зонова, он набрал 228,79 балла, став пятым в короткой программе и вторым в произвольной программе.



Третье место у ещё одного представителя СПб СШОР Михаила Полянского. Он набрал 224,74 балла, став вторым в короткой программе и третьим в произвольной.

В 2020 году Арсений Федотов побеждал в первенстве России по фигурному катанию среди спортсменов младшего возраста.