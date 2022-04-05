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«Кусочки модерна». Алина Загитова показала танцевальную тренировку

«Кусочки модерна». Алина Загитова показала танцевальную тренировку
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео хореографической тренировки в зале. Вместе с Загитовой танцуют и другие ученицы группы Этери Тутберидзе, среди которых победительница Игр-2022 в команде Камила Валиева и чемпионка России среди юниоров, победительница двух этапов юниорской серии Гран-при Софья Акатьева.

«Кусочки модерна. Как вам?» — подписала Загитова видео в своём телеграм-канале.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Фигуристка получает высшее образование, участвует в ледовых шоу и работает на телевидении, не прекращая при этом тренировки в группе Этери Тутберидзе.

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