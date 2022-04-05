«Ход коньком» теперь и в «Одноклассниках»
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Тематический аккаунт «Чемпионата», посвящённый фигурному катанию, «Ход коньком» будет радовать своих подписчиков в социальной сети «Одноклассники». Чтобы подписаться, переходите по ссылке.
При подписке на группу можно получить уникальный набор стикеров с любимыми фигуристами.
«Ход коньком» — это не только оперативные новости «Чемпионата» о фигурном катании в удобном для болельщика формате, но и подкасты с экспертными мнениями олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой и Андрея Журанкова на YouTube.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
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