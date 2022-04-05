Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ISU утвердил календарь турниров серии «челленджер» на сезон-2022/2023

ISU утвердил календарь турниров серии «челленджер» на сезон-2022/2023
Комментарии

Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил календарь турниров серии «челленджер» на сезон-2022/2023. Всего с сентября по декабрь 2022 года запланировано 10 соревнований. При этом спортивные пары выступят только на пяти из них.

Календарь турниров ISU серии «челленджер» на сезон-2022/2023

12-16 сентября — Лейк-Плэсид, США (включая парное катание)
16-19 сентября — Бергамо, Италия
21-24 сентября — Оберстдорф, Германия (включая парное катание)
29 сентября — 1 октября — Братислава, Словакия
5-9 октября — Эспоо, Финляндия (включая парное катание)
13-16 октября — Будапешт, Венгрия
26-29 октября — Нур-Султан, Казахстан
9-13 ноября — Грац, Австрия
17-20 ноября — Варшава, Польша (включая парное катание)
7-10 декабря — Загреб, Хорватия (включая парное катание)

Российские и белорусские фигуристы на данный момент отстранены от участия в турнирах под эгидой ISU.

Наши фигуристы разгромили бы иностранцев на ЧМ. Россияне могли выиграть восемь медалей! Наши фигуристы разгромили бы иностранцев на ЧМ. Россияне могли выиграть восемь медалей!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022