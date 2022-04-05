Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил календарь турниров серии «челленджер» на сезон-2022/2023. Всего с сентября по декабрь 2022 года запланировано 10 соревнований. При этом спортивные пары выступят только на пяти из них.

Календарь турниров ISU серии «челленджер» на сезон-2022/2023

12-16 сентября — Лейк-Плэсид, США (включая парное катание)

16-19 сентября — Бергамо, Италия

21-24 сентября — Оберстдорф, Германия (включая парное катание)

29 сентября — 1 октября — Братислава, Словакия

5-9 октября — Эспоо, Финляндия (включая парное катание)

13-16 октября — Будапешт, Венгрия

26-29 октября — Нур-Султан, Казахстан

9-13 ноября — Грац, Австрия

17-20 ноября — Варшава, Польша (включая парное катание)

7-10 декабря — Загреб, Хорватия (включая парное катание)

Российские и белорусские фигуристы на данный момент отстранены от участия в турнирах под эгидой ISU.