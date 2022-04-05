ISU финансово поддержал украинских фигуристов и конькобежцев

Международный союз конькобежцев выделил финансовую поддержку Федерации конькобежного спорта Украины и её членам.

«Совет ISU приветствует всех, кто поддерживает украинцев, переехавших в результате конфликта, обеспечивая их безопасность и благополучие. В знак солидарности Совет ISU решил выделить сумму в размере 200 тыс. швейцарских франков (€ 196 тыс.) на поддержку Федерации конькобежного спорта Украины и её членов в этой трагической ситуации. Эта сумма будет использована как можно скорее для целевых проектов, созданных Советом в сотрудничестве с Комиссией по развитию ISU», — говорится в решении Совета ISU, опубликованном на сайте организации.

Также Совет ISU попросил членов организации прокомментировать свои решения, касающиеся событий на Украине, в срок до 18 апреля.