Награды ISU Skating Awards за сезон-2021/2022 будут вручены в следующем году
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Совет Международного союза конькобежцев (ISU), учитывая сложные обстоятельства сезона-2021/2022, среди которых не только ситуация на Украине, но и пандемия коронавируса, принял решение вручить награды ISU Skating Awards за два сезона одновременно в 2023 году, сообщает официальный сайт организации.
Накануне чемпионата мира – 2022, где, собственно, и планировалось вручать награды лауреатам ISU Skating Awards, появилась неофициальная информация о том, что российские фигуристы были не только отстранены от участия в первенстве планеты, но и исключены из списка номинантов премии, что вызвало крайне негативную реакцию среди российских специалистов. Однако один из организаторов мероприятия не подтвердил данную информацию.
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