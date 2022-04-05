Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгения Медведева снялась в необычной фотосессии

Евгения Медведева снялась в необычной фотосессии
Комментарии

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева снялась в необычной фотосессии. Спортсменка была одета в белый купальник, на её лицо и тело также нанесли белила.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Евгении Медведевой.

Позднее фотограф Егор Шабанов показал, как проходила подготовка к съёмке.

«Женя ничего не видела в линзах. Это было очень смешно: «Женя, иди на свет фонарика айфона», — подписал он видео в своём телеграм-канале.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Егора Шабанова.

Также фотограф опубликовал и бэкстейдж самой фотосессии. Фигуристка принимает необычные позы под таинственную музыку.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Егора Шабанова.

Медведева разделась для мужского журнала. А ведь раньше говорила, что это не для неё Медведева разделась для мужского журнала. А ведь раньше говорила, что это не для неё
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022