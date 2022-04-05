Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева снялась в необычной фотосессии. Спортсменка была одета в белый купальник, на её лицо и тело также нанесли белила.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Евгении Медведевой.

Позднее фотограф Егор Шабанов показал, как проходила подготовка к съёмке.

«Женя ничего не видела в линзах. Это было очень смешно: «Женя, иди на свет фонарика айфона», — подписал он видео в своём телеграм-канале.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Егора Шабанова.

Также фотограф опубликовал и бэкстейдж самой фотосессии. Фигуристка принимает необычные позы под таинственную музыку.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Егора Шабанова.