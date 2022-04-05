Евгения Медведева снялась в необычной фотосессии
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева снялась в необычной фотосессии. Спортсменка была одета в белый купальник, на её лицо и тело также нанесли белила.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Евгении Медведевой.
Позднее фотограф Егор Шабанов показал, как проходила подготовка к съёмке.
«Женя ничего не видела в линзах. Это было очень смешно: «Женя, иди на свет фонарика айфона», — подписал он видео в своём телеграм-канале.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Егора Шабанова.
Также фотограф опубликовал и бэкстейдж самой фотосессии. Фигуристка принимает необычные позы под таинственную музыку.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Егора Шабанова.
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