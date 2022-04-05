Тиффани Загорски заявила, что не планирует менять российское гражданство

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду с Джонатаном Гурейро, ответила на вопросы подписчиков в соцсетях.
Загорски родилась в Лондоне, до 2012 года выступала за Францию в дуэте с Алексисом Миаром. В сборную России перешла в 2014 году.
Вопрос: Вы планируете менять гражданство?
Загорски: Нет.
В: Сложно было учить русский язык?
З: Люди часто задают мне этот вопрос. Честно — да, но я ни на секунду не жалею об этом и надеюсь, что дальше будет только лучше.
Осенью 2021 года Загорски перенесла пневмококковый менингит, из-за чего не успела восстановиться к чемпионату России. Тогда Тиффани закончила произвольный танец в предобморочном состоянии, после чего врачи дали ей нашатырь и унесли фигуристку в подтрибунное помещение.
В: Ты тренируешься в Австралии или наслаждаешься заслуженным отдыхом?
З: Я была на льду несколько раз, но в основном отдыхала. Мне это необходимо в физическом плане.
В: Почему тебе нужен перерыв?
З: В прошлом октябре я болела и всё ещё восстанавливаюсь.
В: Как долго продлится ваш отпуск?
З: Сколько потребует лечение.
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