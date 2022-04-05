Тиффани Загорски заявила, что не планирует менять российское гражданство

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду с Джонатаном Гурейро, ответила на вопросы подписчиков в соцсетях.

Загорски родилась в Лондоне, до 2012 года выступала за Францию в дуэте с Алексисом Миаром. В сборную России перешла в 2014 году.

Вопрос: Вы планируете менять гражданство?

Загорски: Нет.

В: Сложно было учить русский язык?

З: Люди часто задают мне этот вопрос. Честно — да, но я ни на секунду не жалею об этом и надеюсь, что дальше будет только лучше.

Осенью 2021 года Загорски перенесла пневмококковый менингит, из-за чего не успела восстановиться к чемпионату России. Тогда Тиффани закончила произвольный танец в предобморочном состоянии, после чего врачи дали ей нашатырь и унесли фигуристку в подтрибунное помещение.

В: Ты тренируешься в Австралии или наслаждаешься заслуженным отдыхом?

З: Я была на льду несколько раз, но в основном отдыхала. Мне это необходимо в физическом плане.

В: Почему тебе нужен перерыв?

З: В прошлом октябре я болела и всё ещё восстанавливаюсь.

В: Как долго продлится ваш отпуск?

З: Сколько потребует лечение.