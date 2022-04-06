В ISU заявили о переносе чемпионата Европы-2023 из Хельсинки в Эспоо

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение перенести чемпионат Европы по фигурному катанию 2023 года из Хельсинки в Эспоо. Соответствующая информация появилась на сайте организации.

Турнир пройдет с 23 по 29 января 2023 года. Организация не комментировала причину переноса. Также ISU сообщил о переносе этапа юниорской серии Гран-при из Загреба в Гренобль.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил календарь турниров серии «челленджер» на сезон-2022/2023. Всего с сентября по декабрь 2022 года запланировано 10 соревнований. При этом спортивные пары выступят только на пяти из них.

Российские и белорусские фигуристы на данный момент отстранены от участия в турнирах под эгидой ISU.