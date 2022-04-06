Алексей Урманов поделился мнением об Алексее Мишине

Олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании Алексей Урманов рассказал, что думает о заслуженном тренере СССР Алексее Мишине. Мишин — бывший тренер Урманова.
«Хитрый, умный, абсолютнейшим образом трудолюбивый, новатор различных идей и воплощения их в жизнь, надёжный, профессиональный и очень крутой. У нас совместная работа – понятное дело, наше любимое фигурное катание. А сейчас живут прекрасные человеческие отношения, дружба и опять же работа, потому что мы теперь по одну сторону баррикады уже находимся.
Когда-то я ему подарил часы, это был достаточно дорогой подарок. По-моему, это был день рождения, если я не ошибаюсь», — приводятся слова Урманова на сайте радио «Зенит».
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
- 6 апреля 2022
-
10:19
-
10:11
-
09:24
- 5 апреля 2022
-
23:21
-
22:32
-
22:12
-
20:05
-
19:37
-
19:12
-
18:39
-
18:16
-
17:41
-
17:23
-
17:02
-
16:27
-
16:14
-
10:31
-
00:00
- 4 апреля 2022
-
23:43
-
23:39
-
20:52
-
20:03
-
19:31
-
18:01
-
17:59
-
17:52
-
17:45
-
17:35
-
15:17
-
13:08
-
12:26
-
11:55
-
09:17
- 3 апреля 2022
-
21:14
-
20:27