Алексей Урманов поделился мнением об Алексее Мишине

Олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании Алексей Урманов рассказал, что думает о заслуженном тренере СССР Алексее Мишине. Мишин — бывший тренер Урманова.

«Хитрый, умный, абсолютнейшим образом трудолюбивый, новатор различных идей и воплощения их в жизнь, надёжный, профессиональный и очень крутой. У нас совместная работа – понятное дело, наше любимое фигурное катание. А сейчас живут прекрасные человеческие отношения, дружба и опять же работа, потому что мы теперь по одну сторону баррикады уже находимся.

Когда-то я ему подарил часы, это был достаточно дорогой подарок. По-моему, это был день рождения, если я не ошибаюсь», — приводятся слова Урманова на сайте радио «Зенит».

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