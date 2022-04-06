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Татьяна Тарасова оценила шансы на снятие отстранения российских фигуристов со стороны ISU

Татьяна Тарасова оценила шансы на снятие отстранения российских фигуристов со стороны ISU
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила шансы на то, что с российских спортсменов снимут отстранение со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). Вчера, 5 апреля, в ISU сообщили, что опросит национальные федерации по поводу дальнейших действий организации из-за ситуации на Украине.

По словам Тарасовой, можно рассчитывать на положительное решение по россиянам, если в ISU сидят профессионалы и приличные люди.

«Будем надеяться [на положительное решение ISU]. Я не поняла, за что нас дисквалифицировали. Но если, во всяком случае, там сидят профессионалы и приличные люди, то они должны этот вопрос решить положительно. Потому что российские спортсмены никому не сделали ничего плохого, кроме того что двигали спорт вперёд на протяжении всей своей жизни", — цитирует Тарасову ТАСС.

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