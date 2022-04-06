Татьяна Тарасова оценила шансы на снятие отстранения российских фигуристов со стороны ISU

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила шансы на то, что с российских спортсменов снимут отстранение со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). Вчера, 5 апреля, в ISU сообщили, что опросит национальные федерации по поводу дальнейших действий организации из-за ситуации на Украине.
По словам Тарасовой, можно рассчитывать на положительное решение по россиянам, если в ISU сидят профессионалы и приличные люди.
«Будем надеяться [на положительное решение ISU]. Я не поняла, за что нас дисквалифицировали. Но если, во всяком случае, там сидят профессионалы и приличные люди, то они должны этот вопрос решить положительно. Потому что российские спортсмены никому не сделали ничего плохого, кроме того что двигали спорт вперёд на протяжении всей своей жизни", — цитирует Тарасову ТАСС.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
- 6 апреля 2022
-
12:00
-
11:48
-
11:31
-
10:31
-
10:19
-
10:11
-
09:24
- 5 апреля 2022
-
23:21
-
22:32
-
22:12
-
20:05
-
19:37
-
19:12
-
18:39
-
18:16
-
17:41
-
17:23
-
17:02
-
16:27
-
16:14
-
10:31
-
00:00
- 4 апреля 2022
-
23:43
-
23:39
-
20:52
-
20:03
-
19:31
-
18:01
-
17:59
-
17:52
-
17:45
-
17:35
-
15:17
-
13:08
-
12:26