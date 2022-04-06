Евгения Медведева рассказала, как решилась на откровенную фотосессию для Maxim

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как согласилась принять участие в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim.

«Со мной напрямую журнал не связывался. Потом, когда мы уже обсудили, стоит или нет. Мы решили, что возраст позволяет уже. Сначала это всё согласовывается с менеджером, потом мы это всё обсуждаем с ним, потом делается видеозвонок, всё обсуждается досконально: концепт, место, степень. Всё это согласовывается, насколько я готова. Люди на самом деле очень понимающие, они сразу сказали: «Мы не будем делать ничего, что тебе некомфортно, ты сама регулируешь».

Это предрассудки, что на фигуристках много одежды, на самом деле для того, чтобы было удобно кататься, на нас просто короткие юбки надеты, поэтому мы не особо покрытые-то», — сказала Медведева в эфире Comedy Radio.

Фото: HTTPS://WWW.MAXIMONLINE.RU/

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