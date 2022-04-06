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Евгения Медведева рассказала какими качествами должен обладать идеальный партнёр

Евгения Медведева рассказала какими качествами должен обладать идеальный партнёр
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Двукратная чемпионка мира и Европы фигуристка Евгения Медведева рассказала о качествах, которыми должен обладать идеальный партнёр.

«Идеальный партнёр должен быть надежным. И если вдруг что-то происходит, если вдруг с какой-нибудь поддержки падаю, то он должен под меня подкладываться. Партнёры всегда делают максимум, чтобы девочка не ударилась. У меня было всего два партнёра. Саша Энберт научил меня кататься в паре», — сказала Медведева в эфире Comedy Radio.

После контрольных прокатов фигуристов сборной России в сентябре 2020 года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, но в соревнованиях с тех пор не участвовала. Сначала из-за травм и болезни, потом решила пропустить олимпийский сезон.

Евгения получает высшее образование, участвует в телевизионных проектах и ледовых шоу.

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