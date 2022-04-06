Евгения Медведева рассказала водит ли автомобиль
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Двукратная чемпионка мира и Европы фигуристка Евгения Медведева рассказала о том водит ли автомобиль.
«Я вроде как сдала на права, но, во-первых, их нужно сначала забрать, потом не бояться и сесть всё-таки за руль. Но я пока что всё откладываю, поэтому мама мой спаситель сейчас», — сказала Медведева в эфире Comedy Radio.
После контрольных прокатов фигуристов сборной России в сентябре 2020 года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, но в соревнованиях с тех пор не участвовала. Сначала из-за травм и болезни, потом решила пропустить олимпийский сезон.
Евгения получает высшее образование, участвует в телевизионных проектах и ледовых шоу. Недавно фигуристка приняла участие в фотосессии в журнале «Maxim».
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