Евгения Медведева объяснила, почему не работает тренером

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, почему не работает тренером. Спортсменка фактически пропустила два сезона, однако официально не объявляла о завершении карьеры.

«Сейчас я катаюсь в шоу. Как тренер не работаю, пока что не хочу. Спортсмен может прожить жизнь двух людей? Что-то в этом есть. Действительно, есть такие люди, которые катаются-катаются, а потом такие: надоело, буду пекарем». Ну это грубо говоря. И абсолютно меняют сферу деятельности.

Есть, например, олимпийский чемпион Эван Лайсачек — он выиграл Олимпиаду и стал риелтором. Но я пока что ни пекарем, ни риелтором становиться не собираюсь, поэтому я пока что покатаюсь», — сказала Медведева в эфире Comedy Radio.

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