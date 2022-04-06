Камила Валиева исполнила каскад с четверным тулупом. Видео

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева выложила свежее видео в своём телеграм-канале. В видео показано, как спортсменка исполняет каскад четверной тулуп — тройной тулуп на тренировке.



Напомним, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Камила Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Вскоре стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место. Золото завоевала другая россиянка Анна Щербакова, серебро — ещё одна россиянка Александра Трусова, бронзу — японка Каори Сакамото.

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