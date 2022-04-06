Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала распад четырёх российских пар в танцах на льду.

«Распались четыре пары? Боже мой! Чего это они? Хорошего в этом, конечно, ничего нет, но и критичного тоже. Ничего страшного. В этом возрасте всегда распадаются пары: кто-то не находит общий язык, кто-то заканчивает кататься. Образовались новые дуэты. Ребята молодые, у них всё впереди.



Говорить о том, на кого можно будет рассчитывать в следующее олимпийское четырёхлетие, пока однозначно рано. Надо, чтобы прошли соревнования, мы посмотрели, кто и как катается. Это не просто так тыкнуть пальцем в небо», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.