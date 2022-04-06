Мосгордума наградит Валиеву, Трусову, Щербакову и Тутберидзе

Российским фигуристкам, выступавшим на Олимпийских играх — 2022 в Пекине — Камиле Валиевой, Александре Трусовой, Анне Щербаковой, а также их тренеру Этери Тутберидзе, — вручат грамоты Московской городской думы, сообщается на сайте думы.

В качестве обоснования вручения грамот указаны не только олимпийские медали, но и другие достижения. Валиевой принадлежат все три мировых рекорда по оценкам за выступления. Трусова является первой исполнительницей пяти четверных прыжков на официальных соревнованиях, Щербакова – двух четверных лутцев. Тутберидзе награждается за многолетние выдающиеся спортивные результаты учеников.

Напомним, на Олимпийских играх – 2022 в Пекине Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Трусова – серебряным призёром, Валиева помогла сборной России выиграть командный турнир.