Алина Загитова объяснила, зачем тренируется на катке

Олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на вопрос болельщиков, зачем она тренируется. Фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года.
«Многие интересуются и задают вопросы, почему я тренируюсь и что делаю на катке. Отвечаю всем сразу.
Во-первых, спорт — неотъемлемая часть моей жизни. Мне кажется, без спорта я уже не смогу, поэтому я каждый день хожу на тренировки и стараюсь совершенствоваться. Также, чтобы поддерживать свою форму для шоу, скоро будет шоу Этери Георгиевны, надо выглядеть соответствующе. Также я потеряла месяц, пока была в Пекине на Олимпийских играх, там я не тренировалась вообще. Конечно, зал — это хорошо, но без льда вообще никуда. Так как наш вид спорта напрямую связан с координацией, это очень сложнокоординационный вид спорта, поэтому даже три дня отдыха или отсутствия фигурного катания в моей жизни сразу даёт о себе знать и на тренировках многое не получается. В связи с этим я стараюсь наверстать свою форму и буквально вчера прыгнула лутц, потому что целый месяц я боролась, чтобы всё-таки прыгнуть его, и очень хотелось это сделать», — сказала Загитова в своём телеграм-канале.
Также фигуристка опубликовала видео успешного исполнения лутца, который готовит к шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.
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