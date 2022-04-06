Александр Жулин не считает трагедией распад четырёх российских пар в танцах на льду

Призёр Олимпийских игр и тренер Александр Жулин высказался о распаде после олимпийского сезона сразу четырёх российских дуэтов: Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Арина Ушакова/Максим Некрасов.
«Является ли трагедией то, что распались четыре пары в танцах на льду? Трагедия — это спецоперация на Украине, а распад пар в танцах — это чухня.
Сложно сказать, на кого сможем рассчитывать в следующем олимпийском цикле. Главное, чтобы этот олимпийский цикл состоялся. Сейчас вообще пока не о чем говорить. Образовалось несколько новых пар: они же не просто так разбивались, а по каким-то причинам. Может быть, эти пары будут даже лучшего качества. Давайте подождём и посмотрим», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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