Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александр Жулин не считает трагедией распад четырёх российских пар в танцах на льду

Александр Жулин не считает трагедией распад четырёх российских пар в танцах на льду
Комментарии

Призёр Олимпийских игр и тренер Александр Жулин высказался о распаде после олимпийского сезона сразу четырёх российских дуэтов: Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Арина Ушакова/Максим Некрасов.

«Является ли трагедией то, что распались четыре пары в танцах на льду? Трагедия — это спецоперация на Украине, а распад пар в танцах — это чухня.

Сложно сказать, на кого сможем рассчитывать в следующем олимпийском цикле. Главное, чтобы этот олимпийский цикл состоялся. Сейчас вообще пока не о чем говорить. Образовалось несколько новых пар: они же не просто так разбивались, а по каким-то причинам. Может быть, эти пары будут даже лучшего качества. Давайте подождём и посмотрим», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Отбила локоть, спину и голову». Пугающее падение российской фигуристки «Отбила локоть, спину и голову». Пугающее падение российской фигуристки
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022