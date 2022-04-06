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На Малой арене Лужников пройдёт детский фестиваль танцев на льду

На Малой арене Лужников пройдёт детский фестиваль танцев на льду
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16 апреля на Малой арене Лужников пройдёт 35-й Всероссийский детский фестиваль танцев на льду. В нём примут участие любительские коллективы из Москвы и других городов России, всего более 600 детей.

Детские коллективы подготовили яркие театрализованные номера, также включающие и обязательные для каждой возрастной группы элементы спортивного катания. Основными темами постановок в этом году стали «Национальные танцы», «Мы любим классику» и «В гостях у сказки».

Победителей и призёров фестиваля в разных номинациях определит авторитетное жюри, состоящее из профессиональных спортсменов, тренеров и специалистов. Судьи будут оценивать технику исполнения, актёрское мастерство, художественное оформление и оригинальность постановок по 10-балльной системе. Всем участникам вручат памятные подарки.

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