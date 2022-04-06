На Малой арене Лужников пройдёт детский фестиваль танцев на льду

16 апреля на Малой арене Лужников пройдёт 35-й Всероссийский детский фестиваль танцев на льду. В нём примут участие любительские коллективы из Москвы и других городов России, всего более 600 детей.
Детские коллективы подготовили яркие театрализованные номера, также включающие и обязательные для каждой возрастной группы элементы спортивного катания. Основными темами постановок в этом году стали «Национальные танцы», «Мы любим классику» и «В гостях у сказки».
Победителей и призёров фестиваля в разных номинациях определит авторитетное жюри, состоящее из профессиональных спортсменов, тренеров и специалистов. Судьи будут оценивать технику исполнения, актёрское мастерство, художественное оформление и оригинальность постановок по 10-балльной системе. Всем участникам вручат памятные подарки.
- 6 апреля 2022
-
19:52
-
19:28
-
19:08
-
18:52
-
16:59
-
16:54
-
15:16
-
13:00
-
12:58
-
12:52
-
12:36
-
12:33
-
12:00
-
11:48
-
11:31
-
10:31
-
10:19
-
10:11
-
09:24
- 5 апреля 2022
-
23:21
-
22:32
-
22:12
-
20:05
-
19:37
-
19:12
-
18:39
-
18:16
-
17:41
-
17:23
-
17:02
-
16:27
-
16:14
-
10:31
-
00:00
- 4 апреля 2022
-
23:43