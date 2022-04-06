Александра Трусова посетила занятие по стрип-пластике, где вместо коньков высокие каблуки

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 по фигурному катанию Александра Трусова сменила коньки на платформу и высокие каблуки. Спортсменка посетила занятие по стрип-пластике, а точнее, по её разновидности — стилю Frame Up Strip, создателем которого является Анастасия Юрасова. Главные «фишки» стиля Frame Up Strip — сексуальность, раскрепощённость и неимоверно высокие каблуки.

Трусова разместила в своём телеграм-канале фото с Юрасовой. На ногах фигуристки – туфли на высоких каблуках.

«Горжусь тем, что знакома! Mother Frame Up Strip. Невероятная Настя Юрасова», – подписала снимки Трусова.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.

После Олимпиады в Пекине Трусова отказалась от участия в Кубке Первого канала, прошедшего в дни чемпионата мира, от участия в котором российских фигуристов отстранили.