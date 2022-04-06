Александра Трусова посетила занятие по стрип-пластике, где вместо коньков высокие каблуки

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 по фигурному катанию Александра Трусова сменила коньки на платформу и высокие каблуки. Спортсменка посетила занятие по стрип-пластике, а точнее, по её разновидности — стилю Frame Up Strip, создателем которого является Анастасия Юрасова. Главные «фишки» стиля Frame Up Strip — сексуальность, раскрепощённость и неимоверно высокие каблуки.
Трусова разместила в своём телеграм-канале фото с Юрасовой. На ногах фигуристки – туфли на высоких каблуках.
«Горжусь тем, что знакома! Mother Frame Up Strip. Невероятная Настя Юрасова», – подписала снимки Трусова.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.
После Олимпиады в Пекине Трусова отказалась от участия в Кубке Первого канала, прошедшего в дни чемпионата мира, от участия в котором российских фигуристов отстранили.
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