Фигурист Никита Кацалапов рассказал, как нарушал запреты и ограничения

Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду Никита Кацалапов рассказал, как будучи подростком нарушал запреты и ограничения.
«Нас часто спрашивают, много ли у нас ограничений в обычной жизни из-за спорта. Вообще да, очень много. Например, запрет на всякие активности, где можно упасть и получить травму. Сейчас я от этого сильно не страдаю, но вот в 14-15 лет убивался ещё как. Друзья-то делали, что хотели, и я тоже мечтал.
И, конечно, не слушался. Поэтому с 14 до 18 лет я катался на BMX, причём жёстко, с синяками. Ну и однажды я неудачно прыгнул с трамплина и сильно упал, аж рука не сгибалась. Пацаны сразу повели меня в травмпункт, сделали снимок. Перелома не было, так что всё обошлось. Но на две недели я выпал из тренировок, а это было вообще ни к чему. Поэтому больше так не делаю, стараюсь беречь себя весь сезон», — написал Кацалапов на своей странице «ВКонтакте».
Фото можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова «ВКонтакте».
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