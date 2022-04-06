Министр спорта России посетил академию «Ангелы Плющенко» в день юбилея

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о визите министра спорта России Олега Матыцина в его академию в день пятилетнего юбилея.

«Сегодня, в юбилей — день рождения Академии (нам уже 5 лет), тренировки наших спортсменов посетил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Он ознакомился с работой Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Фото: Соцсети Евгения Плющенко

Олег Васильевич пообщался с членами юниорских сборных России и Москвы по фигурному катанию. Также с Олегом Васильевичем мы обсудили, что считаем, что спорт должен выступать в качестве посла мира. Россия всегда открыта к сотрудничеству. Уверен, у спорта нет территориальных границ, олимпийские ценности должны быть востребованы везде. Наши чемпионы являются примером для тысяч болельщиков, обладают большим мастерством и опытом. С их помощью мы сможем привлечь ещё больше людей к активным занятиям физкультурой и спортом!» – написал Плющенко в соцсетях.