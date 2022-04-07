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Овсянников: если решат что-то против России, это будет не очень красиво со стороны ISU

Овсянников: если решат что-то против России, это будет не очень красиво со стороны ISU
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Вице-президент Федерации фигурного катания Москвы, серебряный призёр Олимпийских игр — 1998 Олег Овсянников прокомментировал призыв Международного союза конькобежцев (ISU) к федерациям-членам предоставить комментарии по дальнейшим действиям организации в связи с событиями на Украине.

«Я не знаю, какие сейчас настроения в ISU, сложно даже что-либо предположить. С тем, что происходит в мире, уже ничему не удивишься. Россия столько сделала для ISU, была такая помощь с чемпионатом мира — помните, после Фукусимы? Когда буквально за месяц всё подготовили. Если сейчас решат что-то против России, это будет не очень красивая позиция со стороны ISU. Пока у меня это даже не укладывается в голове, давайте подождём. Непонятная ситуация: при чём здесь спортсмены, при чём здесь фигуристы и отстранение от чемпионатов мира?» — приводит слова Овсянникова «Газета.Ru».

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