Девятилетний сын Плющенко показал фотографии с Трусовой и Косторной

Юный фигурист Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал в своих соцсетях свежие фотографии. На снимках девятилетний Плющенко-младший изображён с серебряным призёром 2022 года в женском одиночном катании, россиянкой Александрой Трусовой и с чемпионкой Европы 2020 года в том же виде Алёной Косторной.
«Готовимся к нашему шоу «Союз чемпионов» с чемпионами! Питер и Тула, будет круто!» — подписал он фотографии.
Фото: из личного архива семьи плющенко
Фото: из личного архива семьи плющенко
«Ты лучший, знай. И верь в свои силы», — написала одна из подписчиц в комментариях.
«Уверена, что будет круто, интересно и красиво», — добавила другая подписчица.
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