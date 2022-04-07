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Камила Валиева чисто исполнила тройной аксель на тренировке. Видео

Камила Валиева чисто исполнила тройной аксель на тренировке. Видео
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов, россиянка Камила Валиева опубликовала новое видео в своём телеграм-канале. В видео показано, как спортсменка чисто исполнила тройной аксель на тренировке.

Напомним, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Камила Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Вскоре стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место. Золото завоевала другая россиянка Анна Щербакова, серебро — ещё одна российская фигуристка Александра Трусова, бронзу — японка Каори Сакамото.

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