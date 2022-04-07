Александра Трусова исполнила зажигательный танец на каблуках

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в своём телеграм-канале новый пост. В видео показано, как спортсменка вне тренировочного катка исполняет эффектный танец на каблуках.

Видео доступно в официальном телеграм-канале Александры Трусовой.

17-летняя Александра Трусова — серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр (2022), бронзовый призёр чемпионата мира (2021), двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2020, 2022), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), двукратный серебряный призёр чемпионата России (2019, 2022), двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020, 2021).

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